Новые лица "Нового Единства": на выборах от партии пойдут глава СНМП Ципуле и писательница Икстена
Foto: LETA

На предстоящих летом выборах в самоуправления от партии "Новое Единство" будут выдвигаться в том числе глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле и писательница Нора Икстена. Это следует из выступления представителя этой партии, премьер-министра Кришьяниса Кариньша на партийном съезде.

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"Новое Единство" будет участвовать в предстоящих выборах как минимум в 29 новых краях и пяти крупных городах — Елгаве, Лиепае, Юрмале, Вентспилсе и Резекне. Также партия и ее партнеры стартуют в таких городах, как Валмиера, Тукумс, Кулдига и Екабпилс. "Фактически, мы стартуем везде", — сказал Кариньш.

Он похвалил региональные отделения "Нового Единства" за то, что они привлекают новые силы.

Кариньш назвал лидеров списков в нескольких городах. В Огре это будет Даце Клявиня, в Айзкраукле — Айгарс Лукс, в Талси — Марис Розенбергс, в Сигулде — Айвар Гаранчс.

При этом он выделил и ряд новичков. Помимо Ципуле и Икстены, среди них будут тренер по баскетболу Игорь Миглиниекс, бизнесмен Юрис Жагарс, бывший олимпиец, бобслеист Янис Кипурс и другие известные люди.

Выборы в самоуправления запланированы на первую субботу июня.

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LETA

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"Новое Единство" Кришьянис Кариньш
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