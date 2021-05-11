"Новые мешки КГБ"? Как будет работать новая система сбора информации о жителях Латвии

Министерство внутренних дел Латвии работает над внедрением в стране системы секретной информации, в которой обобщат множество данных о десятках тысяч жителей страны — их прозвища, имущество, связи с организованной преступностью, даже тип голоса. Цель — облегчить работу полиции и предотвратить совершение новых преступлений. Система будет использоваться Госполицией, пограничной и налоговой службами. В соцсетях ее уже окрестили как "новые мешки КГБ". В программе "Spried ar Delfi" госсекретарь МВД Димитрий Трофимов и замглавы Госполиции Андрей Гришин рассказали, про кого будут собирать данные, как и кто будет их использовать.

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Новая единая "Информационная система для поддержки криминального расследования" будет обрабатывать информацию об определенных жителях страны, включая их клички, фото-, видео- и аудиоматериалы, внешность, тип голоса, повседневный стиль, одежду… Также она будет содержать сведения о семейном положении, национальности, месте работы, знании языков, документах, удостоверяющих личность. Туда же приобщат информацию о последних супругах, отце и матери конкретного человека, обычных местах, где этот человек живет, бывает или куда ходит, сведения о его финансовом положении и образе жизни, пристрастиях или конкретных характеристиках, таких как предрасположенность к странствиям и так далее.

Предполагается, что объем информации, который можно вносить в систему, порядок и условия включения и удаления данных, будут жестко регламентированы. Текущая и историческая информация о физических и юридических лицах, событиях, имуществе и делах может быть включена в систему лишь в случае, если есть серьезные основания полагать, что она поможет в проведении оперативной деятельности и уголовного делопроизводства…

Для разработки системы Госполиция проводит закупку на сумму 3,5 млн евро. По плану обслуживание системы потребует еще около 424 тысяч евро в год — такие большие расценки связаны с высокими степенями защиты системы.

Параллельно планируется разработать систему и критерии оценки национальной организованной преступности, чтобы сортировать ее по уровню угрозы и разобраться, каким и когда уделять большее внимания. Кроме того МВД в сотрудничестве с самоуправлениями намерено создать единую сеть видеонаблюдения по всей Латвии, чтобы облегчить раскрытие и предотвращение преступлений (подробнее о системе видеонаблюдения).

Чем новая система отличается от старых "досье на преступников"?



Данные на преступный мир собирались много лет, но старая система морально и технически устарела, к тому же требует слишком много человеческих ресурсов для хранения и анализа информации. Задача новой системы — перевести все в цифровой формат, пояснил Димитрий Трофимов. Кроме того, нужно привести систему к общим стандартам Евросоюза, в том числе, чтобы она помогала международным расследованиям через Европол, ведь преступность не ведает границ.

Foto: DELFI

Как рассказал Андрей Гришин, сегодня только в Криминальной полиции Латвии работает около 2000 человек. Система поможет им сложить добытую информацию воедино, суммировать и актуализировать, чтобы понять тенденции развития преступного мира. "Например, группы, которые занимаются транспортировкой, хранением и торговлей наркотиков могут менять состав и переключатся на другие виды преступности. Идет постоянная перегруппировка и миксы — нам надо быть динамичными в борьбе с ними. Система поможет. Это не выдумка Латвии — мы взяли лучший опыт Европы и добавили свои изобретения".

Для начала планируется подключить к системе три службы — Госполицию, пограничную и налоговую. В перспективе появятся "мостики" и для других правоохранительных организаций Латвии.

Кто может попасть в новую систему?

Замглавы Госполиции Андрей Гришин успокаивает, что нет задачи собрать сведения обо всех жителях Латвии. Данные нужны только на людей, о которых есть подтвержденная информация, что они планируют преступление или совершили его. "Наша единственная цель, бороться с организованной преступностью, а также расследовать преступные деяния. Речь идет об информации на десятки тысяч человек, а также множестве фактов, связанных с преступными фактами и обстоятельствами". Трофимов уточняет, что европейская регула о защите личных данных и в данном случае будет соблюдаться.

Есть ли шанс покинуть систему?



Гришин утверждает, что это нормальная практика: "Допустим, человек совершил большую ошибку молодости, попал в поле зрения полиции, отбыл наказание. Что, эти данные будут всю жизнь храниться? Совсем наоборот! Регулирование предусматривает, что неактуальная информация — после определенных лет и при определенных условиях — удаляется из системы. Этот человек больше не представляет угрозы обществу. Увы, у нас есть люди, для которых преступления — их профессия и образ жизни. Их данные всегда будут обрабатываться и полиция будет всегда обращать внимание, чем незаконным эти люди заняты".

Foto: DELFI

Предусмотрено, что информация будет удаляться через четыре года после внесения в систему, если она не дополнена специальными указаниями. "Такое требование характерно для Европы, оно опирается на защиту прав человека и выходит из регулы по защите личных данных GDPR, — поясняет Трофимов. — Четыре года — это если не поступает новых данных по тому же человеку или событиям… Хранение больших объемов данных, вне этого срока и целей, не предусмотрено. Такие страхи отметаем на корню".

Как уточнил Гришин, если человек попал в поле зрения полиции, а потом четыре года ничего не совершал, его данные, скорей всего, уже не будут учитываться при автоматизированной обработке. Но поскольку обычный срок хранения криминального дела — 10 лет — в этот период информация все же может быть доступна, но в неавтоматизированном виде.

"Конечно, если будет получена незначимая информация, которая потом еще и не подтвердится, то нет проблем ее убрать, это даже надо делать. — успокоил он. — В такой важной базе неправильно хранить неактуальную информацию, которая больше не вызывает оперативного интереса".

Кто будет иметь доступ к системе?



Всего в Госполиции, пограничной и налоговой службах работают больше 10 000 человек, но далеко не у всех них будет доступ к новой системе, заверили Defi эксперты.

"Это очень закрытая информационная система, к которой смогут получить доступ лишь некоторые люди из конкретных структурных единиц, — пояснил Трофимов. — Данные будут храниться на специальном компьютере, сертифицированном для работы с такого рода информацией, с защищенным сервером и пунктами доступа, каждый из которых будет контролироваться и отслеживаться. И чем более значимая информация, тем меньше людей, у которых есть возможности доступа к ней".

Работников, которые имеют доступ к информационной системе, будут строго контролировать как внутри самой полиции, так и снаружи — Генпрокуратура и отдельная служба внутренней безопасности МВД.

Можно ли узнать, какую информацию на меня собрали?

Андрей Гришин сообщил, что Госполиция такую информацию не предоставляет. Но в перспективе к системе сможет подключиться Генпрокуратура, чтобы надзирающий прокурор имел возможность отслеживать работу оперативников. Именно надзирающему прокуратуру можно жаловаться тем, у кого есть опасения, что с его данными работают противоправно. Трофимов уточнил, что европейская регула предусматривает возможность запросить данные о себе, но по этой же регуле, полиция имеет право оценивать, какую информацию можно безопасно выдавать, а какую — нет.