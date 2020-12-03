Новые ограничения, битва за маски в школах и признаки коллапса в больницах. Главное о Covid-19 на 3 декабря

В Латвии начали действовать строгие ограничения, принятые правительством в рамках режима чрезвычайной ситуации. Родители активно протестуют против планов властей обязать школьников младших классов носить маски. В ответ на это глава МОН Илга Шуплинска грозит принудительными каникулами. В латвийской медицине начали просматриваться признаки коллапса. Delfi обобщает главное, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 26 ноября.

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Цифры. За минувшие сутки было проведено 8670 тестов на Covid-19, из которых 930 результатов оказались положительными, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). К сожалению, 11 человек скончались. Трое умерших пациентов входили в возрастную группу 55-65 лет, пятеро— 65-75 лет, еще трое — 75-90 лет.

У соседей — в Литве и Эстонии — ситуация также оставляет желать лучшего: в Эстонии проанализировали 5 402 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 451, или 8,3% от общего количества тестов. В Литве поставлен очередной антирекорд — подтверждено 2450 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще 17 человек. Более того, по уровню заболеваемости коронавирусом Литва на третьем месте в Европе.

В четверг вступил в силу ряд связанных с чрезвычайной ситуацией ограничений, в том числе ограничения на собрания людей и требование носить маски во всех помещениях. Маски теперь нужно носить во всех помещениях, кроме дома, в том числе и на работе, а в магазинах и местах предоставления услуг на одного посетителя впредь нужно обеспечивать 15 кв. м торговой площади.

Вместе с тем в Латвии все больше жителей выступают за инициативу отменить обязательное использование масок для лица учениками начальной школы. Всего за сутки на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано уже более 17 000 подписей.

В ответ на эту инициативу спикер Сейма Инара Мурниеце уже заявила, что правительству, возможно, придется пересмотреть свое распоряжение о том, что ученики начальных классов должны будут носить маски как в школе, так и за ее пределами.

Правда, министр образования и науки Илга Шуплинска сообщила, что считает норму о введении масок в 1-4 классах полезной и необходимой. Она также пригрозила, что, если Сейм отклонит ее идею, это будет означать, что в январе придется решать вопрос о введении принудительных внеочередных каникул или переводе младших классов на "удаленку".

Тем временем глава Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле бьет тревогу: даже самые строгие решения правительства не смогут улучшить ситуацию в больницах в связи с пандемией коронавируса. "Признаки коллапса уже есть", — заявила она.

Больницы готовятся принимать еще больше пациентов с Covid-19 — и кое-где будут ограничены плановые услуги. В больнице Страдиня, вероятно, создадут третье "ковидное" отделение в оториноларингологическом или урологическом.

В свою очередь, министр экономики Янис Витенбергс рассказал, что размещение больных Covid-19 и контактных лиц в гостиницах может начаться ближе к Рождеству. На это могут потребоваться 742 000 евро.

Еще одно странное решение в рамках усиления мер по борьбе с распространением коронавируса: по выходным и праздничным дням на автозаправках почему-то нельзя будет купить средства для ухода за автомобилем.

Однако есть сегодня и хорошие новости. Появилась надежда, что первые 6 000 доз вакцины от коронавируса появятся в Латвии до Рождества или в начале следующего года. Об этом сообщила госсекретарь Министерства здравоохранения Дайна Мурмане-Умбрашко. Этими вакцинами будут прививать медиков. Закупка в процессе, решаются и логистические вопросы.