Новые ограничения: попасть на прием в Рижскую думу можно будет только по пропуску

С понедельника, 23 ноября, вступают в силу новые правила посещения Ратуши. Главное изменение правил состоит в том, что в дальнейшем для посещения Ратуши следует заказать пропуск посетителя.

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Как поясняют в Рижской думе, для того, чтобы посетить должностное лицо или работника Рижского самоуправления, надо сообщить об этом должностному лицу или работнику, и после подтверждения посещения, работник или должностное лицо закажет пропуск посетителя Ратуши.

Для того, чтобы посещать заседания Рижской думы или комитетов Рижской думы, надо заказать пропуск посетителя Ратуши, отправив информацию о посетителе (имя, фамилия, вторая часть персонального кода, цель посещения — заседание Рижской думы, дата посещения и время) на э-почту ratsnams@riga.lv или лично прийти в Центр приема посетителей Рижской думы на 1-м этаже Ратуши.

В свою очередь, получить пропуск можно, предъявив удостоверяющий личность документ, в Центре приема посетителей Рижской думы на 1-м этаже Ратуши.