Новые ограничения связаны с интенсивным посещением магазинов, достигшим уровня до пандемии

Данные о передвижении жителей Латвии свидетельствуют о том, что в рабочие дни в торговых центрах наблюдается интенсивное движение людей, сравнимое с уровнем до пандемии в конце 2019 года, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!), комментируя новые ограничения, передает LETA.

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Данные LMT, проанализированные специалистами Латвийского университета, свидетельствуют о том, что мобильность людей снизилась именно в выходные дни. Винькеле считает, что это связано с ограничениями на торговлю. В рабочие дни люди продолжают активно посещать торговые центры, поэтому правительство решило ограничить торговлю.

В связи с тем, что ограничения будут введены и в рабочие дни, власти решили пересмотреть список доступных продуктов, включив в него ранее запрещенные для продажи алкоголь и сигареты.

В свою очередь, главный инфекционист Минздрава Уга Думпис указал, что при нынешних показателях заболеваемости Covid-19 жизнь в Латвии небезопасна. Он подчеркнул, что сейчас не стоит встречаться с другими людьми, а праздники лучше проводить в пределах одного домохозяйства.

“Если сегодня заболела тысяча, это значит, что через неделю как минимум 100 из них будут в больницах с воспалением легких”, - объяснил инфекционист. Кроме того, у этих людей есть друзья и родственники, которые будут вынуждены уйти в самоизоляцию.

По словам министра, сейчас ситуация остается сложной хотя “есть маленький, но устойчивый луч света” в виде вакцины от Covid-19. Винькеле указала, что первая партия вакцин составит 9000 доз, а не 12 000 доз, как сообщалось раньше. Этого хватит на вакцинацию 4500 человек. Размеры партий меняются, так как у производителей меняются мощности.

В первую очередь вакцину получат медики больниц, работающих с самым большим количеством пациентов Covid-19. Винькеле указала, что Латвия не будет устраивать показательную вакцинацию.

Препарат поступит в Латвию одновременно с остальными странами ЕС до конца года.

Как уже сообщалось, в числе первых получателей вакцины будет Восточная больница, Служба неотложной медицинской помощи, Даугавпилсская региональная больница и Больница им. Страдиня. Затем идет Видземская больница, Лиепайская региональная больница, Северокурземская региональная больница, Екабпилсская региональная больница, Резекненская больница и Елгавская городская больница.