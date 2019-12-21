Новые парковки, маршруты и семинары: как Рига станет более дружелюбной к велосипедистам

Учитывая постоянный рост интереса жителей и гостей столицы к передвижению на велосипедах, Рижская дума намерена сделать ряд шагов к тому, чтобы этот вид городского транспорта получил новые условия для развития. Так, мэр Олег Буров провел встречу с председателем правления Латвийского объединения велосипедистов (LATRIT) Виестурсом Силениексом и экспертами, на которой ему предложили даже создать в одном из департаментов Рижской думы отдельную должность для специалиста,который занимался бы только вопросами так называемой "микромобильности".

Первым проектом в рамках сотрудничества РД и LATRIT станет цикл семинаров о городской среде, инфраструктуре для пешеходов и велосипедистов. Причем цикл семинаров рассчитан на депутатов самоуправления, чиновников департаментов, связанных с этой сферой, и других учреждений. Цикл семинаров стартует 20 января будущего года в Ратуше.

Буров одобрил идею проведения семинаров для чиновников разных департаментов, так как многие функции, касающиеся велодвижения в столице, распределены по разным ведомствам. "Велопарковки около детских садов и школ — вопрос, находящийся в ведении Департамента собственности, преподавание в школах правил дорожного движения находится в ведении Департамента образования, культуры и спорта", — пояснил мэр.

Помимо этого, Бурову представили план, касающийся пяти "проблемных" для велосипедистов мест в Риге, где в ближайшее время следовало бы повысить уровень безопасности движения и улучшить или создать инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов:

Вантовый мост — ул. Кр. Валдемара — пешеходный переход на площади Пилс;

ВЭФовский мост — велоинфраструктура;

переход на Мукусалском круге — пересечение A7;

Каменный мост — пешеходный переход со стороны "Замка света";

продолжение инфраструктуры для движения велосипедов на ул. Лачплеша (улицы Авоту и Сатеклес).



Эти места были выявлены в ходе интернет-опроса 500 жителей Риги проведенного на интернет-платформе в рамках проекта CyclUrban. В ближайшее время Департамент сообщения Рижской думы оценит возможность перенять эту платформу и впредь ее использовать.

