Новые правила для бассейнов: на каждого человека 12 квадратных метров водной поверхности

В бассейнах для каждого человека должно быть предусмотрено по крайней мере 12 квадратных метров водной поверхности, предусматривают рекомендации Министерства образования и науки (МОН) для спортивных учреждений в период с 12 мая.

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Также нельзя допускать скопления людей у бортиков бассейна и в воде, пользоваться инвентарем общего пользования и посещать бассейны детям до 12 лет. Пока что посетителям будут недоступны сауны, бани и другие помещения для отдыха.

Рекомендации предусматривают, что в спортивных учреждениях должны быть размещены предупреждения о необходимости соблюдать дистанцию и не посещать учреждение при наличии симптомов инфекции дыхательных путей.

МОН указало также, что лицам старше 65 лет, страдающим хроническими заболеваниями и с иммунодефицитом нужно соблюдать в спортивных учреждениях особую осторожность и не посещать их в часы скопления людей.