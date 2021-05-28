Новые правила: самоизоляция не нужна при въезде из Финляндии
Foto: AFP/Scanpix

Начиная со следующей недели все, кто приезжает в Латвию из Финляндии, могут не уходить на самоизоляцию, сообщает LETA со ссылкой на данные Центра контроля и профилактики заболеваний.

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Ограничения сняты также для тех, кто приедет из Румынии. При этом из списка "безопасных" стран исключена Португалия.

В целом в "безопасный список" c 31 мая включены Великобритания, Финляндия, Исландия, Ватикан, Мальта и Румыния. Стабильное место в списке занимают Ватикан и Исландия, а Великобритания благодаря активной кампании вакцинации считается "безопасной" страной с конца апреля.

После возвращения из всех остальных стран ЕС и ЕЭС нужно соблюдать самоизоляцию.

Страна попадает в "безопасный список", если уровень заболеваемости Covid-19 в ней ниже 50 случаев на 100 000 жителей. Поэтому не нужно соблюдать самоизоляцию и по приезду из Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Новой Зеландии и Австралии.

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rus.DELFI.lv

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