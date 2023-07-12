Новые правила улучшат условия жизни малообеспеченных рижан

Рижская дума приняла ряд новых правил, которые должны благоприятно скажутся на условиях проживания малообеспеченных жителей столицы. Об этом сообщает пресс-служба рижского самоуправления.

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В новых правилах "О признании домохозяйства нуждающимся или малообеспеченным и о пособиях по социальной помощи в самоуправлении города Риги" отныне будет установлено:

порог минимального дохода для рижан из малообеспеченных семей составит 439 евро, для всех остальных членов его семьи — 307 евро.

определены более благоприятные условия для расчета жилищного пособия для лиц с ограниченными возможностями и для одиноких пенсионеров старше 80 лет, которые живут в собственном имуществе и не имеют прямых родственников;

сохранена дифференцированная арендная плата в зависимости от общей площади жилья;

уточнены критерии получения пособия по здравоохранению для лиц с ограниченными возможностями здоровья или лиц, достигших пенсионного возраста. Эта поддержка может быть предоставлена для оплаты услуг амбулаторного лечения, в том числе — расходов, понесенных при получении платной услуги. При этом размер пособия сохраняется – на общую сумму не более 100 евро в год.



Изменения также внесены в положение "О помощи самоуправления сироте и ребенку, оставшемуся без попечения родителей после достижения совершеннолетия", уточнен порядок предоставления жилищного пособия, включена возможность осуществления перерасчета жилищного пособия в случае изменения расходов по пользованию жильем, утверждены правила о порядке предоставления услуг общественного питания и услуг суповой кухни в самоуправлении Риги.

Также продлен срок, в течение которого жители смогут повторно получить справку о соответствии статусу нуждающегося или малообеспеченного — вместо прежних 15 дней этот срок станет вдвое больше.

Эти и другие правила еще не одобрены Министерством охраны окружающей среды и регионального развития.