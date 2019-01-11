Новые правила установки вытяжек: пожарные получили уже 30 жалоб

С 1 января Государственная пожарно-спасательная служба получила 30 жалоб на нарушения работы системы вентиляции в многоквартирных домах. С 2019 года в силу вступила новая норма, которая ограничивает возможности вывода вытяжек из квартир в вентиляционные шахты.

В законе сказано, что к вентиляционным каналам в многоквартирных домах запрещено присоединять механическое оборудование, если в помещении находится газовое оборудование и нет вентиляции, которая обеспечивала бы вывод паров газа вне здания. Это означает, что вытяжку для газовой плиты нельзя выводить в общую вентиляционную шахту, как это нередко практиковалось до сих пор. Такое требование закреплено пункте 89.10 Правил пожарной безопасности, изменения в которых были приняты еще в 2016 году.

ГПСС в специально распространенном заявлении утверждают, что в 2019 году будут проводить проверки систем вентиляции. При этом цель проверок не в том, чтобы наказывать жителей страны, а в обеспечении безопасной среды. Правила, однако, устанавливают и размер штрафов за нарушения. Физические лица за нарушение правил пожарной безопасности могут быть оштрафованы на 30-280 евро, юридические - на 200-2400 евро.

Предполагается, что инспекторы ГПСС будут проверять квартиры, на которые поступают жалобы. В 2018 году в многоквартирных домах было проведено 1065 проверок.

Что делать, если к вентиляции подключена вытяжка?

Обязательно надо освободить вентиляционный канал от механического оборудования. Эксперты напоминают, что такое подключение всегда являлось незаконным и рассматривалось, как самовольное строительство. Помимо того, вентиляционные каналы надо проверять и чистить не реже, чем раз в 5 лет, а при наличии в помещении газового оборудования — не реже раза в каждые 3 года. Такое требование закреплено в ст. 80 Правил пожарной безопасности. Проверку и чистку вентиляционных каналов вправе проводить только специалисты, которые могут подтвердить свое право на такую деятельность.

Подробнее о новых правилах пожарной безопасности.