Новые правила в детсадах: между кроватками два метра, родители до дверей, никаких мягких игрушек

Согласно проекту, разработанному Министерством образования и науки (МОН), с 1 августа в детских дошкольных учреждениях нужно будет размещать кроватки по возможности дальше друг от друга, желательно — на расстоянии 2 метров.

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В правилах указано, что дети будут спать по принципу "голова к ногам".

Также дошкольные учреждения должны организовать прием детей возле входа в детсад или на его территории, чтобы люди не толпились в одном месте и соблюдали дистанцию 2 метра. Это правило будет распространяться и на тот случай, когда ребенка забирают из садика.

С 1 августа каждая группа будет обедать в отдельном помещении или же руководство детсада должно обеспечить такой порядок, чтобы в столовой одновременно питалась только одна группа, или же группы были отделены одна от другой.

Также в детском саду должны научить дошкольников правильно мыть руки, следуя рекомендациям, опубликованным на веб-сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

В дошкольных учреждениях обязательна сменная обувь.

По мнению МОН, дошкольные учреждения должны тщательно оценивать наличие общих предметов пользования и игрушек в помещениях группы и изъять из обращения то, что нельзя регулярно мыть и дезинфицировать. Это, в основном, относится к вещам, которые дети кладут в рот.

Детским садам придется регулярно мыть свои игрушки с использованием моющих средств. В детсадах не должно быть мягких игрушек, а также игрушек, которые невозможно вымыть. Воспитанники детсадов также больше не смогут приносить из дома в дошкольные образовательные учреждения свои игрушки.

В то же время Министерство образования и науки планирует ввести и требование об ограничении использования в детской игровой зоне текстильных изделий, таких как ковры, подушки и другие предметы.