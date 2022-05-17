Новые рейтинги партий: топ возглавляет "Новое Единство", в Сейм могут пройти семь политических сил

Если бы выборы в Сейм проходили в апреле, то тройка лидеров выглядела бы так — "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян, Национальное объединение: у всех в прошлом месяце выросло число сторонников, сообщает портал lsm.lv. Падение рейтингов пережили коалиционные Attīstībai/Par! и "Консервативные". Стабилизировалась поддержка "Согласия", занимающего 4-е место в топе: в марте после того, как лидеры партии осудили военное вторжение России в Украины, политическая сила пережила падение рейтинга и выпала из тройки лидеров.

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Кто имеет шансы пройти в Сейм?

Портал lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение приводит следующие данные опросов SKDS за апрель и март (данные за март — в скобках):

Эти проценты отсчитываются от голосов всех принимавших участие в опросе — в том числе, 11,3% респондентов, заявививших, что не пойдут на выборы, и 29,6% респондентов, сказавших, что не знают, за кого будут голосовать. Если за 100% взять только определившихся респондентов, то показатели партий лучше — в Сейм могут пройти, преодолеев 5%-й барьер, семь политических сил: "Новое Единство" (18%), Национальное объединение (14,2%), Союз "зеленых" и крестьян (12,8%), "Согласие" (10,2%), Attīstībai/Par! (7,7%), "Прогрессивные" (7,7%), а также, что является главной неожиданность опроса — "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса (5,3%). Чуть-чуть при такой методологии подсчета рейтингов до попадания в парламент не дотягивают Русский союз Латвии (4,8%) и правящие "Консервативные" (4,6%).

Почему результаты могут быть иными?

Опрос проводился в период с 22 апреля по 2 мая — то есть, еще до громких событий у памятника в Пардаугаве 9-10 мая, которые привели уже и к отставкам министров. К тому же только в мае стало известно о фактическом расколе Союза "зеленых" и крестьян: и неизвестно, как выход из состава объединения Латвийской "зеленой" партии, а также ряда депутатов и представителей самоуправлений, отразится на рейтинге оппозиционной политической силы.

Социолог и директор Арнис Кактиньш также призывает учитывать, что большое значение имеет не только число респондентов, поддерживающих ту или иную партию, но и степень мобилизованности целевого электората каждой партии — то есть, дойдут ли сторонники непосредственно до избирательных участков. По словам Кактиньша, сейчас более мобилизованы сторонники коалиционных партий, а не оппозиции. К осени, считает социолог, показатели популярности партий под воздействием повестки дня еще могут сильно измениться.