Новые рекорды с омикроном в Латвии. Эпидемиолог Никита Троянский дал прогноз на начало 2022 года

Ждать ли нового ковидного пика и локдауна в начале 2022 года? Распрощались ли мы со штаммом "дельта" и что принесет Латвии выступающий ему на смену "омикрон". Как поможет бустер и почему Латвии лучше отставать от Эстонии. Об этом порталу Delfi рассказал эпидемиолог Никита Троянский.
Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске цунами случаев заболевания дельтой и омикроном, который может привести к очередным рекордам госпитализаций и смертей. Похоже, что "штормовое предупреждение" напрямую относится и к Латвии…
"Сегодня уже всем ясно, что новой волны не миновать — мы видим, что заболеваемость растет, пока больше за счет дельты, которой одной хватает на вспышку, а тут и омикрон подоспел", — утверждает Троянский.
По его мнению, причин для нового расцветания дельты — более, чем достаточно. "Праздничный сезон приводит к паломничеству в магазинах, а что самое печальное — в такие дни мешаются кластеры общества, которые обычно пересекаются редко. Если до того большей частью инфицировались люди из одного пузыря: домохозяйство, соседи, коллеги, то в праздники начнется возрастное смешение — внуки, ходившие в школы и детсады, увидятся с дедушками-бабушками, встретятся и какие-то знакомые, которые так особо не виделись, а тут сядут вместе праздновать.
Другой важный фактор — климатически сезонный. Пока мы не можем с уверенностью, сказать, что коронавирус сильно зависит от времени года, но по опыту прошлого года видим, что в холодное время 15-20% коронавирусной динамики объяснялось этим. В феврале достигается самая низкая влажность — это способствует распространению вируса в виде "летучего" аэрозоля, который распространяется на дистанции до 10 метров. К тому же в холод люди чаще видятся в помещениях. Итого, в феврале коронавирус может распространяться процентов на 30% (предупреждаю, цифра спорная!) лучше, чем в сентябре. Конечно, у большой части общества уже есть иммунитет на дельту (вакцинированные и переболевшие), но и без вмешательства омикрона к 11 января (концу ЧС) число случаев заражения могло бы удвоиться".
Если с новой волной "дельта" Латвия бы справилась по примеру "старой волны", то сегодня на сцену вступил штамм со многими неизвестными — омикрон. "Теперь все зависит от того, в какой момент этот штамм достигнет в Латвии критической массы — прогнозирование делается в условиях информационного голода, — признается Никита. — Неизвестно очень многое: неясно, насколько высокая скорость распространения омикрона связана с его собственной большей заразностью или с тем, что у него сократился период инкубации и он быстрее находит новую жертву: интервал между новыми поколениями — 3 дня, а не 5-6, как с дельтой.
Если высокая скорость распространения больше связана с сокращением инкубационного периода, прогноз не столь пессимистичен — вспышка будет более быстрая, но количество инфицированных будет ниже. Возможно, этим — укороченными периодом инкубации — объясняется спад волны омикрона в Норвегии. То есть он быстрее распространяется и быстрее спадает.
Третья неизвестная — как хорошо омикрон обходит иммунную защиту: сейчас мы видим, что двух доз, особенно более полугодичной давности, не хватает для остановки инфицирования. Очевидно, что вакцина по-прежнему смягчает тяжесть заболевания. Но если раньше две дозы "Пфайзера" или "Модерны" процентов на 90% уменьшали шансы попасть в больницу, то с омикроном этот процент может быть ниже: на сколько — пока нет надежных данных. Поэтому мы призываем делать бустер. Поскольку в Латвии мало людей получили новую дозу, у нас омикрон, похоже, быстрее наберет темп.
Думаю, смягчение ограничений во время праздников — неверный сигнал обществу, который снизит шансы замедлить распространение омикрона. К тому же до этого мы шли с недельным запозданием, по сравнению с Эстонией и могли наблюдать, как омикрон себя поведет в стране при схожей по уровню вакцинации сениоров ситуации (в Великобритании и Дании привито гораздо больше сениоров). Это давало нам возможность принимать меры проактивно, но после Нового года это преимущество может быть утрачено".
По мнению эпидемиолога, сегодня разговор об ужесточении ограничений был бы более обоснован, когда появятся более четкие данные о клинической картине омикрона, особенно для сениоров. "Пока мы не можем полагаться на то, что в ЮАР это разновидностью коронавирусной инфекции болели легко — там средний возраст жителей 29 лет, а возрастная группа риска существенно меньше. У нас в этом смысле нет поводов для особого оптимизма.
Даже если омикрон окажется втрое мягче дельты, то при том числе инфицирований, которые ожидаются в феврале, мы все равно можем ждать более 2000 госпитализированных одновременно. А если он будет столь же суров, как дельта, — можно ждать более 6000 человек в больницах одномоментно. Притом что прежний опыт показывает, что выше 1000 госпитализаций — это уже крайне дискомфортно для наших больниц и ведет к сильному росту смертности".
Троянский считает, что отмена чрезвычайной ситуации после 11 января в таких условиях была бы неразумной — этот режим надо на два-три месяца продлить и для сглаживания "девятого вала" омикрона ввести более строгие меры. В том числе, респираторы в общественных местах, более частое тестирование и ограничения на культуру и спорт. "Главный же совет — не откладывать "бустер": опыт соседних стран показывает, что если мы поднимем объем бустеризации с 45 тысяч в неделю хотя бы до 100 тысяч, вспышка будет значительно мягче. Но даже все это вместе вряд ли позволит избежать ужесточения ограничительных и профилактических мер в январе-феврале".
Делать более долгосрочные прогнозы на весь 2022 год Троянский не взялся.
В 2021 году в мире зарегистрировали 3,5 миллиона смертей от коронавируса, тогда как в 2020-м — 1,8 миллиона. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, выразив опасения по поводу возникновения в начале года "цунами" от одновременного распространения Дельты и омикрона, все же сообщил, что сохраняет оптимизм и рассчитывает, что в 2022 году острая фаза пандемии завершится.