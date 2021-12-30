Новые рекорды с омикроном в Латвии. Эпидемиолог Никита Троянский дал прогноз на начало 2022 года

Ждать ли нового ковидного пика и локдауна в начале 2022 года? Распрощались ли мы со штаммом "дельта" и что принесет Латвии выступающий ему на смену "омикрон". Как поможет бустер и почему Латвии лучше отставать от Эстонии. Об этом порталу Delfi рассказал эпидемиолог Никита Троянский.

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Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске цунами случаев заболевания дельтой и омикроном, который может привести к очередным рекордам госпитализаций и смертей. Похоже, что "штормовое предупреждение" напрямую относится и к Латвии…

"Сегодня уже всем ясно, что новой волны не миновать — мы видим, что заболеваемость растет, пока больше за счет дельты, которой одной хватает на вспышку, а тут и омикрон подоспел", — утверждает Троянский.

По его мнению, причин для нового расцветания дельты — более, чем достаточно. "Праздничный сезон приводит к паломничеству в магазинах, а что самое печальное — в такие дни мешаются кластеры общества, которые обычно пересекаются редко. Если до того большей частью инфицировались люди из одного пузыря: домохозяйство, соседи, коллеги, то в праздники начнется возрастное смешение — внуки, ходившие в школы и детсады, увидятся с дедушками-бабушками, встретятся и какие-то знакомые, которые так особо не виделись, а тут сядут вместе праздновать.

Другой важный фактор — климатически сезонный. Пока мы не можем с уверенностью, сказать, что коронавирус сильно зависит от времени года, но по опыту прошлого года видим, что в холодное время 15-20% коронавирусной динамики объяснялось этим. В феврале достигается самая низкая влажность — это способствует распространению вируса в виде "летучего" аэрозоля, который распространяется на дистанции до 10 метров. К тому же в холод люди чаще видятся в помещениях. Итого, в феврале коронавирус может распространяться процентов на 30% (предупреждаю, цифра спорная!) лучше, чем в сентябре. Конечно, у большой части общества уже есть иммунитет на дельту (вакцинированные и переболевшие), но и без вмешательства омикрона к 11 января (концу ЧС) число случаев заражения могло бы удвоиться".

Если с новой волной "дельта" Латвия бы справилась по примеру "старой волны", то сегодня на сцену вступил штамм со многими неизвестными — омикрон. "Теперь все зависит от того, в какой момент этот штамм достигнет в Латвии критической массы — прогнозирование делается в условиях информационного голода, — признается Никита. — Неизвестно очень многое: неясно, насколько высокая скорость распространения омикрона связана с его собственной большей заразностью или с тем, что у него сократился период инкубации и он быстрее находит новую жертву: интервал между новыми поколениями — 3 дня, а не 5-6, как с дельтой.