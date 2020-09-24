Новые случаи Covid-19 связаны с предприятием Kuldīgas tekstils (дополнено в 19:25)

Несколько сотрудников предприятия Kuldīgas tekstils получили положительный результат анализов на коронавирус, агентству LETA сообщила представитель самоуправления Кулдигского края Кристине Дульбинска.
Согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), в Кулдигском крае констатированы десять случаев заболевания Covid-19. По словам представителя самоуправления, 24 сентября все работники предприятия Kuldīgas tekstils сдали анализы на коронавирус.
В ЦПКЗ агентству LETA сообщили, что при обнаружении первых случаев заражения было начато эпидемиологическое расследование. Центр также связался с руководством компании, в результате чего было проведено дополнительное тестирование других сотрудников.
В ходе расследования выяснилось, что ряд сотрудников, которым были выданы больничные листы в связи с появлением симптомов респираторных инфекций, уже находятся под наблюдением семейных врачей. Следовательно, ЦПКЗ связался с этими семейными врачами, чтобы проинформировать о необходимости проведения пациентам тестов на Covid-19.
Член правления предприятия Иоланта Крумкалне сообщила, что на предприятии работает 110 человек, и все, кто в четверг пришел на работу, сдали тесты.
"После получения результатов анализов будем думать, что делать дальше, но ясно, что Covid-19 сильно повлияет на работу предприятия", — добавила Крумкалне.
В одном помещении с Kuldīgas tekstils работает предприятие общественного питания Saules ieleja 3, обеспечивающее питание в двух образовательных учреждениях. Работники этого предприятия также сдадут анализы на Covid-19. На данный момент, ни у кого из сотрудников общепита нет симптомов заболевания.
Кроме того, самоуправление знает о трех учениках кулдигских школ, которым присвоен статус контактных лиц. Они не посещают школу и учатся удаленно.
Предприятие Kuldīgas tekstils принадлежит шведской фирме Marback Tricot и производит продукцию для нужд этого предприятия. Согласно данным Firmas.lv, в нем в прошлом году были трудоустроены 157 человек.