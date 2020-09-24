Новые случаи Covid-19 связаны с предприятием Kuldīgas tekstils
Foto: F64

Несколько сотрудников предприятия Kuldīgas tekstils получили положительный результат анализов на коронавирус, агентству LETA сообщила представитель самоуправления Кулдигского края Кристине Дульбинска.

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Согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), в Кулдигском крае констатированы десять случаев заболевания Covid-19. По словам представителя самоуправления, 24 сентября все работники предприятия Kuldīgas tekstils сдали анализы на коронавирус. Результаты должны быть готовы вечером.

В одном помещении с Kuldīgas tekstils работает предприятие общественного питания Saules ieleja 3, обеспечивающее питание в двух образовательных учреждениях. Работники этого предприятия также сдадут анализы на Covid-19. На данный момент, ни у кого из сотрудников общепита нет симптомов заболевания.

Кроме того, самоуправление знает о трех учениках кулдигских школ, которым присвоен статус контактных лиц. Они не посещают школу и учатся удаленно.

Предприятие Kuldīgas tekstils принадлежит шведской фирме Marback Tricot и производит продукцию для нужд этого предприятия. Согласно данным Firmas.lv, в нем в прошлом году были трудоустроены 157 человек.

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