Новые случаи Covid-19 связаны с предприятием Kuldīgas tekstils

Несколько сотрудников предприятия Kuldīgas tekstils получили положительный результат анализов на коронавирус, агентству LETA сообщила представитель самоуправления Кулдигского края Кристине Дульбинска.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно данным Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ), в Кулдигском крае констатированы десять случаев заболевания Covid-19. По словам представителя самоуправления, 24 сентября все работники предприятия Kuldīgas tekstils сдали анализы на коронавирус. Результаты должны быть готовы вечером.

В одном помещении с Kuldīgas tekstils работает предприятие общественного питания Saules ieleja 3, обеспечивающее питание в двух образовательных учреждениях. Работники этого предприятия также сдадут анализы на Covid-19. На данный момент, ни у кого из сотрудников общепита нет симптомов заболевания.

Кроме того, самоуправление знает о трех учениках кулдигских школ, которым присвоен статус контактных лиц. Они не посещают школу и учатся удаленно.

Предприятие Kuldīgas tekstils принадлежит шведской фирме Marback Tricot и производит продукцию для нужд этого предприятия. Согласно данным Firmas.lv, в нем в прошлом году были трудоустроены 157 человек.