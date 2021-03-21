Новые случаи Covid-19 в Латвии: Рига заметно опережает другие города
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В субботу, 20 марта, больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге, Елгаве, Балви и Даугавпилсе, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В Риге в субботу зафиксировано 102 новых случая коронавируса, а число заболевших за последние 14 дней — 2331 человек.

В Елгаве выявлено 17 новых случаев Covid-19, в Балви — 16, в Даугавпилсе — 12, в Огрском крае — 11, в Лудзенском крае — восемь, в Олайнском крае — шесть, в Лиепае, Алуксненском, Икшкильском и Елгавском крае — по пять новых случаев.

За последние 14 дней количество новых случаев коронавируса в Риге составило 2331, в Даугавпилсе — 406, в Елгаве- 255, в Лиепае — 221, в Балвском крае — 197, в Юрмале — 187, в Гулбенском крае — 165, в Саласпилском крае — 154, в Резекне — 142, в Огрском крае — 131, в Лудзенском крае — 113, в Тукумском крае — 108, в Кулдигском — 102. В других районах и городах количество новых заболевших не превысило 100 человек.

В субботу в Латвии выявлено 260 новых случаев Covid-19, умерли пять человек.

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SPKC Центр профилактики и контроля заболеваний Аэропорт "Рига" Балви Даугавпилс Резекне Рига Саласпилс Тукумс
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