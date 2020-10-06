Новые случаи Covid-19 выявлены в Даугавпилсе, Айзпуте и Риге

Почти все выявленные за прошлые сутки случаи Covid-19 связаны с распространением вируса в Даугавпилсе, Айзпуте и Риге, а также в учебных заведениях, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая.

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Как сообщалось, в понедельник Covid-19 выявлен у 68 человек, источник заражения 57 человек известен. Новых крупных очагов заболевания не выявлено.

Как ранее сообщил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков, за последние две недели в Латвии наблюдается рекордный рост заболеваемости — 172% по сравнению с 14% в среднем по Европе.

"Covid-19 вновь показал, что может распространяться широко и молниеносно, и это сигнал к действиям", — добавил эпидемиолог. По его словам, двумя важнейшими мерами по-прежнему остаются дистанцирование и дезинфекция.

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 с 7 октября в Латвии введено обязательное ношение масок в общественном транспорте.