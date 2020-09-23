Новые случаи Covid-19 зарегистрированы в Риге, Даугавпилсе, Кулдигском и Олайнском краях
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Во вторник новые случаи Covid-19 зарегистрированы в четырех самоуправлениях - Риге, Даугавпилсе, Кулдигском и Олайнском краях, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Из выявленных вчера 12 новых случаев заражения Covid-19 пять зарегистрированы в Риге, три - в Даугавпилсе.

Двое инфицированных зарегистрированы в Кулдигском крае, один - в Олайнском крае, еще один - в самоуправлении с уровнем заболеваемости менее пяти случаев.

Таким образом, в настоящее время в Риге зарегистрировано 114 инфицированных, в Даугавпилсе - 27, в Олайнском крае - 15.

Из числа зарегистрированных за прошедшие сутки инфицированных Covid-19 четверо принадлежат к возрастной группе 50-59 лет, по двое - к возрастным группам 40-49 лет и 60-69 лет. Инфицирован также один ребенок до девяти лет, а по одному инфицированному зарегистрировано в группах 10-19 лет, 30-39 лет и старше 70 лет.

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LETA

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LETA
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