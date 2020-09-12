Новые случаи Covid-19 зарегистрированы в Риге, Даугавпилсе, Вентспилсе и Аматском крае
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Из пяти зарегистрированных за прошлые сутки новых случаев Covid-19 по одному выявлено в Риге, Даугавпилсе и Вентспилсе. Инфекция также вернулась в Аматский край, где ранее все больные коронавирусом выздоровели.

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В Риге в настоящий момент Covid-19 болеют 52 человека, в Даугавпилсе количество зараженных выросло до 19, а в Вентспилсе и в Аматском крае болеют менее пяти человек.

Двое из вчерашних инфицированных относятся к возрастной группе от 20 до 29 лет, по одному - к возрастным группам 40-49 лет, 50-59 лет, 70-79 лет.

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LETA

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Коронавирус Вентспилс Даугавпилс Рига
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