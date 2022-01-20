Новые технологии на выборах в Сейм: под вопросом зарубежные избирательные участки

1 октября в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм. На этот раз впервые будут использовать онлайн-регистр избирателей — это даст возможность голосовать с помощью eID-карты и упростит подачу заявления на голосование по почте из-за границы. Единственное, для того, чтобы открыть избирательный участок за границей, потребуется заявление как минимум 36 избирателей. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на газету Diena.

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Для того, чтобы открыть избирательный участок за границей, вне помещений дипломатических и консульских представительств Латвии, как минимум 36 избирателей должны написать заявление в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). Раньше такого порога не было. Новую процедуру впервые опробовали во время выборов в Европейский парламент в 2019 году — тогда ЦИК получила только одно заявление на создание такого избирательного участка.

ЦИК призывает снизить порог до 26 заявлений, но, судя по результатам голосование в ответственной комиссии Сейма, изменения могут не поддержать — против выступают представители коалиционных партий.

На предыдущих выборах в Сейм избирательные участки за пределами представительств могли быть созданы по инициативе Министерства иностранных дел (МИД) с одобрения ЦИК. После того, как на выборах в Европарламент 2019 года порядок изменили, не было открыто ни одного избирательного участка вне помещений представительств.