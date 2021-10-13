Новые требования: в театр в маске, а на рок-концерт – в респираторе
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Во время чрезвычайной ситуации посетители культурных мероприятий должны будут надевать маски или респираторы FFP2 в зависимости от мероприятия, сообщили порталу Delfi представители Министерства культуры.

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Во время ЧС все культурные мероприятия работают в "зеленом режиме" — их могут посещать только вакцинированные или переболевшие с действующим сертификатом Covid-19.

Посетители должны быть в маске на всех мероприятиях. Там, где места фиксированы, например, в кино и театре – в обычной, одноразовой или тканевой.

Респираторы понадобятся на "стоячих" культурных мероприятиях, где посетители постоянно передвигаются — например, на рок-концертах. Также респираторы нужно надевать на мероприятиях, где нет фиксированных мест и посетители сами выбирают, куда сесть.

Чрезвычайная ситуация в Латвии началась 11 октября и продлится три месяца, до 11 января 2022 года.

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Source

www.DELFI.lv

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Source

www.DELFI.lv

Tags

пандемия Covid-19 Маски
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