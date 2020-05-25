За последние три недели Центр по профилактике и контролю заболеваний выявил 19 случаев, когда жители Латвии заразились новым коронавирусом за рубежом, сообщает LETA.

Эпидемиолог Юрий Перевощиков рассказал, что 12 случаев заражения произошли в Швеции, пять в России и ещё два пациента заразились в других странах ЕС.

В начале эпидемии 80% заболевших Covid-19 заразились за границей, а сейчас таких случаев немного. Помимо прочего, за всю прошедшую неделю были зарегистрированы 39 случаев заражения коронавирусом, это самый низкий недельный показатель с марта, указал Перевощиков.

Хотя были дни с большим количеством новых больных, это часто было связано с обширными скринингами очагов заболевания. Отдельных случаев заболевания мало, что является свидетельством эффективности ограничительных мероприятий, сказал эпидемиолог.

Глобально ситуация с новым коронавирусом ухудшается, но в европейском регионе она становится лучше. Тем не менее Перевощиков призывает и дальше соблюдать дистанцию и усиленно следить за гигиеной.