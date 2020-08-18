Новых заболевших Covid-19 не выявлено, один человек умер

В понедельник, 17 августа, в Латвии не выявлено новых заболевших коронавирусным заболеванием Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. Скончался один заболевший.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Умерший принадлежал возрастной группе от 80 до 85 лет, у него были хронические заболевания. Заразился он от кого-то из членов семьи.

Всего за прошедшие сутки проведено 2234 анализов.

С начала пандемии сделано 228 758 тестов, выявлено 1323 заболевших. 1093 человека уже выздоровели, 33 умерли. Из стационаров выписано 198 человек, сейчас там находится пять пациентов со среднетяжелым течением болезни. За последние сутки никто не госпитализирован.