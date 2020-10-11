Новый антирекорд: в больнице с Covid-19 находится 61 человек
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В больницах на данный момент находится 61 пациент с Covid-19, что пока является наибольшим числом госпитализированных пациентов с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии, свидетельствуют обобщенные данные Национальной службы здравоохранения.

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За прошедшие сутки были госпитализированы еще девять человек с Covid-19.

У 56 госпитализированных человек заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у пяти человек — в тяжелой.

За сутки выявлено 74 новых заболевших. Всего проведено 3345 тестов, и процент положительных достиг 2,2%.

Рекорд по количеству новых зарегистрированных заболевших был поставлен 9 октября - в этот день выявили 137 больных коронавирусом, и это количество второй день превышало 100.

Всего в стране за время пандемии проведено 361 843 теста, заболели 2670 человек, 1322 выздоровели.

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