Новый антирекорд: за сутки установлено 17 новых случаев Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2 402 теста на Covid-19, подтверждено 17 новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Согласно данным ЦПКЗ, шесть человек, у которых выявлен коронавирус, вернулись из России и Великобритании, трое являются контактными лицами ранее заболевших, а пути заражения остальных выясняются.

С начала пандемии в Латвии сделано 293 309 тестов на Covid-19, заболели 1515 человек.

В целом в Латвии скончались 36 человек с Covid-19, что составляет 2,4% общего числа заразившихся.

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