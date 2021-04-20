Новый асфальт и велодорожки: со среды в Риге ограничат движение по ул. Бруниниеку

В связи с возобновлением работ по восстановлению и благоустройству улицы Бруниниеку на участке от улицы Валмиерас до улицы Кришьяниса Валдемара со среды, 21 апреля, вводятся ограничения движения, предупреждает Рижская дума.

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Еще более широкие ограничения ожидаются в конце апреля/мае — во время асфальтирования дорожного покрытия, более подробную информацию самоуправление предоставит позже.

К началу июня планируется восстановить верхний слой покрытия тротуаров и проезжей части улицы, создать двустороннюю велосипедную инфраструктуру, которая соединится с реконструированной в прошлом году улицей Спорта, а также установить элементы благоустройства — 80 новых велопарковок и 21 скамейку. Велосипедные парковки разместят на тротуарах возле учебных заведений, общественных зданий и медицинских учреждений. Также в рамках этого проекта на улице Бруниниеку было посажено 27 новых деревьев.