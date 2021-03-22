Новый этап гонки с вирусом и прибытие южноафриканского штамма. Главное о Covid-19 на 22 марта

В Латвии началась вакцинация хронических больных, а Министерству здравоохранения стало известно о первом случае заражения южноафриканским штаммом Covid-19. AstraZeneca выступила с хорошими новостями - американские исследования вакцины показали высокую эффективность и безопасность препарата. Delfi рассказывает историю двух пенсионеров Вении и Эвальдса - они вместе пережили Вторую мировую войну, а недавно оба переболели Covid-19. Коротко о главном, что нужно знать о Covid-19 на 22 марта.

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Цифры. В воскресенье в Латвии выявлены 177 новых случаев коронавируса и получена информация о двух умерших от этого заболевания. За сутки госпитализированы 43 человека с коронавирусом, число госпитализированных выросло с 653 в субботу до 679 в воскресенье.

В Литве подтверждено 318 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек. В Эстонии первичный позитивный результат дали 993 теста на Covid-19 (20,7%), скончались 10 человек.

В Латвию прибыл южноафриканский штамм Covid-19. Этот штамм опаснее других — предполагается, что вакцины от него защищают хуже. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс не стал более детально комментировать констатированный случай, однако отметил, что распространение штамма нужно остановить, и эксперты готовят детализированный сценарий на случай, если это не получится.

Начинается вакцинация людей с хроническими заболеваниями. На данный момент заявку на вакцинацию подали 23 000 хронических больных. Части пациентов потребуется направление от семейного врача - например, если они не находятся в одном из регистров хронических больных или не получали рецептов на компенсируемые государством медикаменты.

Вакцин и персонала на этой неделе должно быть достаточно. Об этом сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. "Человеческие ресурсы на данный момент не являются ограничением. Единственным нашим ограничением сейчас может являться доступность вакцин", — подчеркнул Павлютс, добавив, что сейчас полученная на прошлой неделе партия вакцины AstraZeneca доставлена во все затребовавшие ее пункты вакцинации.

AstraZeneca заявила о 100%-ной эффективности своей вакцины от тяжелых случаев Covid-19. Клинические испытания в США, Перу и Чили вакцины от коронавируса показали, что препарат на 100% предотвращает тяжелые формы Covid-19 и на 79% - заболевание с симптомами. Кроме того, не был констатирован повышенный риск тромбоза.

Коллективный иммунитет в Европе может появиться в июле. Об этом заявил комиссар Еврокомиссии по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон во время своего визита в Латвию. Он сообщил, что с марта по июль ЕС планирует получить 300-350 млн доз вакцин. В Европе вакцины от Covid-19 будут производиться на 55 предприятиях. В их числе могут быть и латвийские фармацевтические заводы.

Собирают подписи за отмену ограничений для переболевших Covid-19 и привитых. Автор инициативы Ивар Нельке считает, что действующие ограничения затрагивают необоснованно большое количество людей, а отмена созвучна с идей Еврокомиссии о цифровом "зеленом сертификате”.

История дня. Вения и Эвалдс вместе пережили Вторую мировую войну, а теперь—и Covid-19. Им 97 лет, они женаты 71 год. Пара познакомилась во время первой независимости, а в декабре супруги переболели Covid-19. Как позже скажет во время интервью Эвалдс, за свои 97 лет он не переживал ничего сравнимого с этой пандемией и называет ее "историческим событием”.