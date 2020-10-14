Новый глава Госполиции предложил передать часть ее функций частным компаниям и полиции самоуправления

Новый начальник Госполиции Арманд Рукс допускает передачу части функций Госполиции частным компаниям и полиции самоуправления.

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На заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией он напомнил, что в состав Госполиции входит управление охраны специальных объектов, которое охраняет, например, посольства. Рукс сослался на опыт Швеции, где аналогичные функции выполняют частные охранные фирмы.

Тем самым высвободятся полицейские кадры, которые могут быть направлены на выполнение более важных для полиции функций, сказал Рукс.

Также он считает, что муниципальной полиции следовало бы передать функцию оформления нарушений, например, пьяных водителей. Сейчас происходит так, что муниципальная полиция визуально констатирует пьяного водителя, а протоколировать нарушение вызывают Госполицию.

Рукс добавил, что вопросы сотрудничества Госполиции и муниципальных полиций нужно обсудить со всеми заинтересованными сторонами, в том числе самоуправлениями, и поспешных решений принимать нельзя.