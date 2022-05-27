Новый глава МВД ожидает, что службы будут готовы подстроиться к реальной ситуации
Foto: LETA

Принимая во внимание последние события и извлеченные из них уроки, одной из важнейших задач в работе структур и служб, входящих в МВД, является адаптация работы к текущей ситуации и готовность взять на себя полную ответственность за свои действия. Об этом заявил в интервью программе "900 секунд" министр внутренних дел Кристапс Эклонс.

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Он пояснил, что каждый член общества должен понимать и осознавать, что мы уже не живем в таких комфортных геополитических условиях, как раньше. Ситуация изменилась как в глобальном, так и в национальном масштабе, и каждый из нас должен быть очень ответственным за каждое слово, которое мы говорим, за каждое действие, которое мы предпринимаем, заявил Эклонс.

"И сейчас я прошу и ожидаю от оперативных служб ровно того же — чтобы они адаптировали свою деятельность к той реальной ситуации, которая у нас сложилась на национальном уровне и даже на геополитическом уровне. Это надо учитывать, нам надо повышать эту готовность", — сказал новый министр.

На вопрос, что это означает на практике, Эклонс ответил, что говорит о необходимости профессионально укреплять сотрудничество органов внутренних дел с органами местного самоуправления, консультируясь при принятии решений и налаживая более тесную работу.

Министр также отметил, что, например, действующая нормативная база организации массовых мероприятий во многом разработана для "мирного времени", однако укрепление сотрудничества даже без изменений в нормативных актах возможно уже сегодня.

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