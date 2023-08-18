Новый глава RNP: предприятию нужны перемены, надо улучшать качество жизни рижан

Вступивший в должность в конце июля глава Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш заявил в интервью агентству LETA, что предприятию, бесспорно, нужны перемены.

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"Миссия RNP — работать так, чтобы качество жизни рижан улучшалось. Одним этим предложением можно высказать все, что мы хотим сделать", — заявил он, добавив, что RNP — самое крупное обслуживающее предприятие, и оно должно стать лучшим.

Одно из направлений, над которым работает предприятие — улучшение уровня обслуживания клиентов и, соответственно, уровня их удовлетворенности. Второе важное направление — работы по реконструкции. Компания обслуживает дома разного года постройки и нужно постоянно работать над тем, чтобы они сохранялись в хорошем состоянии.

По его словам, на рынке труда наблюдается дефицит работников, поэтому главная задача предприятия — увеличить эффективность работы. Например, за счет автоматизации, для чего закупается новая техника. Продолжается и работа над дигитализацией, улучшением эффективности процессом и мотивацией работников.

Поскольку не все услуги RNP оказывает самостоятельно, то должна вестись работа и по улучшению контроля над субподрядчиками.

Говоря о реновации зданий, Озолиньш подчеркнул, что, хотя есть программы поддержки, в первую очередь это жильцы должны понять, что это их, а не муниципальное имущество, и важно принимать участие в этом процессе.

Предыдущий глава RNP Роналдс Нейманис был отстранен за то, что компании не удалось достигнуть целей, выдвинутых советом предприятия. Например, планированного оборота в связи со строительными работами — было запланировано поднять его с 15 до 30 миллионов евро. Эта цель была поставлена еще до российского вторжения в Украину, а потом подорожали стройматериалы и возникли проблемы с доставкой, однако это не было сочтено оправданием.