Новый год дома: правила эпидемиологической безопасности для празднующих

В полночь 31 декабря Латвия встретит 2021 год без салюта. Начиная с 30 декабря и по 4 января с 22:00 до 5 утра вступает в силу комендантский час, когда люди могут выходить из дома только в случае крайней необходимости. Можно ли зайти хотя бы к одному человеку в гости до того? Как безопасно подарить подарки? Когда можно запускать салют? Delfi рассказывает, как безопасно отметить Новый год и не заработать штраф за нарушение ограничений.

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Могу ли я зайти к кому-нибудь в гости?

Нет, это запрещено. Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Илзе Арая сообщила, что ходить в гости даже в пределах своей семьи нельзя. Праздник можно отмечать только в пределах своего домохозяйства.

Единственное исключение на посещение близких распространяется на одиноких людей, которым нужна помощь. Исключение оставлено для того, чтобы человек мог, например, доставить своему одинокому родственнику или другу продукты, помочь убраться или ухаживать за ним. В таком случае это должен делать один человек, тщательно оценив риски, сказала Арая. Лучше всего продукты оставить у двери, а если есть необходимость зайти в квартиру или дом, это нужно делать в маске и по возможности, соблюдая дистанцию. При малейшем недомогании следует остаться дома - будь то небольшая головная боль или першение в горле.

Как тогда можно передать подарки?

Оставив у дверей либо при помощи другой бесконтактной доставки, например, пакомата. После этого можно созвониться по видеосвязи, говорит Арая. Это наиболее безопасный способ.

Если очень хочется увидеть близких, то лучше встретиться на улице, а при встрече носить маски и соблюдать дистанцию, рекомендует ЦПКЗ. “Надо избегать близких контактов, потому что коронавирус передается через близкий контакт, когда между людьми расстояние менее двух метров”, - указала Арая. Хотя вне помещений риски меньше, они всё равно остаются.

Могу ли я в новогодний вечер встретиться на улице с друзьями?

ЦПКЗ не рекомендует это делать. Арая отметила, что короткая встреча может перерасти в длинную, а чем дольше контакт, тем больше риск передачи коронавируса. То же самое касается ситуаций, когда соседи по многоэтажке вышли во двор посмотреть на салют - спонтанная встреча может перерасти в собрание.

А салют пускать можно?

Частным лицам можно, но до 22:00. После 22:00 это могут делать только жители частных домов на территории своего закрытого двора. Жители многоэтажек не могут выходить во двор после начала комендантского часа. Кроме того, полиция призывает после 22:00 не пускать салют с балконов и из окон многоэтажных домов, так как это может привести к травмам и другим проблемам.

Что будет, если я нарушу правила?

Штраф до 2000 евро физическим лицам и до 5000 евро юридическим лицам за нарушение комендантского часа, штраф от 10 до 2000 евро за нарушения ограничений эпидемиологической безопасности. Например, на Рождество полиция начала 188 административных дел о несоблюдении ограничений на собрания. В одном из случаев четверо человек выпивали дома и за это в сумме были оштрафованы на 800 евро. На Новый год, во время комендантского часа, полиция планирует усиленно патрулировать, в том числе во дворах многоэтажных домов. На помощь двум тысячам полицейских придут кадеты Полицейского колледжа, пограничники, сотрудники полиций самоуправления и земессарги.