Новый маршрут общественного транспорта Рига-Марупе откроют 1 июля
Foto: LETA

Новый маршрут общественного транспорта Рига-Марупе откроют 1 июля, сообщили в Марупской краевой думе. Изначально это планировалось сделать 1 июня.

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Как сообщает самоуправление, с целью улучшить доступность общественного транспорта и по инициативе предприятия Vastint Latvia 29 октября 2021 года Совет по общественному транспорту принял решение утвердить поправки в сети маршрутов регионального значения, которые предполагают в рамках эксперимента на четыре месяца открыть новый маршрут Рига (ул. Риепниеку) - Агенскалнс - Марупе (ул. Дайбес).

Общественный транспорт по данному маршруту будет курсировать только в рабочие дни. Стоимость одной поездки - 1,10 евро.

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