Новый мост за 45 млн евро в Риге: проспект Виестура закрыли для высоких фур и ввели ограничения

Продолжая строительство путепровода через железнодорожную линию Рига-Скулте, в настоящее время на проспекте Виестура размещены временные конструкции для строительства путепровода, в том числе и конструкция по контролю габаритов высоты, высота которой 4,10 метра. Таким образом, проехать через это место могут только транспортные средства, высота груза которых не превышает указанную высоту.

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Поэтому, как отметили в Рижской думе, для обеспечения безопасности движения водителей тяжелых транспортных средств с высотой груза более 4,10 метра, просят выбирать другие альтернативные маршруты движения.

Также на проспекте Виестура на участке от улицы Ледургас до места разворота перед путепроводом, который будет строиться, по направлению к центру движение организовано по противоположной полосе, с последующим возвращением на первоначальную проезжую часть.

В свою очередь, на участке от здания на проспекте Виестура 97 до путепровода движение организовано по одной полосе в каждом направлении. Работы на этом участке планируется завершить 30 апреля 2021 года.

Строительство путепровода Рига-Скулте — один из важнейших объектов развития инфраструктуры в столице в течение последних лет. Построенный путепровод существенно уменьшит транспортный поток на железнодорожных переездах Саркандаугавы, улучшит для жителей окрестностей возможности передвижения и безопасность движения, а также в долгосрочной перспективе будет способствовать перенаправлению потоков транзитных грузов из центра города и Саркандаугавы.

В ходе реализации проекта будут приведены в порядок все прилегающие перекрестки и подъездные пути. Также проект предусматривает улучшение велосипедной и пешеходной инфраструктуры. Строительство путепровода планируется полностью завершить в 2022 году.

Призываем водителей транспортных средств следить за изменениями в организации движения и обращать внимание на предупреждающие знаки, которые установлены на проспекте Виестура перед временными конструкциями.

Расходы на строительство путепровода — 45,4 миллиона евро. Финансирование из Фонда Кохезии Евросоюза составляет 27,15 миллионов евро, дотация из государственного бюджета Латвии — 1 миллион евро, остальная сумма — финансирование самоуправления.