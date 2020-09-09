Новый начальник Госполиции может быть назван в конце сентября

Три кандидата на должность начальника Госполиции направлены на комплексные проверки в Службу государственной безопасности (СГБ), и в конце сентября предположительно станет известно, кто из них будет выдвинут на утверждение в этой должности.

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Советник министра внутренних дел Сандиса Гиргенса Беата Йоните сообщила, что проверки включают в себя психологические тесты, детектор лжи и другие процедуры.

Конкурс занял много времени, поскольку компания по подбору персонала оценивала компетентность и пригодность каждого из кандидатов в индивидуальном порядке.

Как сообщалось, заявки на участие в конкурсе на должность начальника Госполиции подали оба состоящих на службе в полиции генерала - нынешний и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин и начальник Рижского регионального управления Госполиции Юрис Шулте, а также заместитель начальника Главного административного управления Госполиции полковник Нормунд Грубис.