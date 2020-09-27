Новый налог, "обдирающий" владельцев подержанных авто. Правда ли это и стоит ли латвийцам волноваться

Публикации некоторых СМИ о якобы планирующемся в Латвии новом налоге на авто, который будет более снисходительным к покупателям дорогих электромобилей, но беспощаден к более соответствующим экономическим условиям Латвии подержанным автомобилям с двигателями внутреннего сгорания, основаны на популизме, а не фактах. К такому выводу пришла передача Zebra телеканала TV3.

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"Шумиха поднята необоснованно. Пока что ничего не одобрено и даже не рассмотрено на правительственном уровне. Подана лишь подборка предложений, но и в ней никаких ужасных вещей не наблюдается", — заверил президент Автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс.

В частности, одно из предложений содержит идею измерения выхлопа СО2 для непользованных, проходящих первую регистрацию машин по новому WLTP-циклу, который является относительной новинкой в автомобильной отрасли. Однако есть все основания полагать, что мир все же перейдет на WLTP-измерения, которые дают более приближенную к реальным условиям картину потребления топлива и качества выхлопных газов, поэтому и Латвия рано или поздно последует всеобщей тенденции. При этом "никто не станет платить больше", пояснил Кулбергс.

Что касается распространяемой в соцсетях информации о повышении налога на регистрацию подержанного авто, Кулбергс пояснил — если такая норма будет введена, она будет относиться лишь к тем б/у машинам, которые ввезены в Латвию и регистрируются здесь первый раз. Цель инициативы — уменьшить мотивацию пригонять в Латвию старые дизельные автомобили. Однако указанная в предложении сумма так или иначе не является огромной — от 200 до 300 евро.

Напомним, что, например, газета Neatkarīgā rīta avīze в августе писала, что лобби автодилеров — Автомобильная ассоциация и руководитель Latvijas gāze Айгарc Калвитис — пытались включить принудительный механизм замены автопарка в национальный план по энергетике и климату на 2021-2030 гг. и связанные с ним нормативные акты. Издание утверждало, что частично им это удалось, и предложения Минфина по налоговой политике — логичное продолжение обещаний, которые даны двум этим сферам бизнеса.