Новый план Минздрава: лечение, профилактика и реабилитация для зависимых от алкоголя и наркотиков

В целях защиты людей от начала употребления вызывающих привыкание веществ необходимо ввести профилактические меры, предназначенные как для жителей в целом, так и для целевых групп, включая лиц, которые употребляют алкоголь и наркотики рискованным и вредным способом, а также тех, у кого уже появились зависимость, предусматривает информационный отчет Министерства здравоохранения.

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В Латвии потребление алкогольных напитков на одного жителя и на одного жителя в возрасте 15 лет и старше растет и по-прежнему превышает средний показатель по странам Европы и ОЭСР. Также среди жителей широко распространено рискованное употребление алкоголя — особенно среди мужчин. Многие школьники и молодежь также потребляют спиртные напитки. Кроме того, латвийские показатели превышают средние показатели по Европе.

Что касается ситуации с употреблением наркотиков в Латвии, Минздрав пришел к выводу, что употребление каннабиса быстро растет как среди подростков, так и среди взрослых в Латвии. Также употребление наркотических веществ среди школьников и молодежи по-прежнему широко распространено, а показатели Латвии превышают средний показатель по Европе.

Кроме того, в Латвии по-прежнему фиксируются летальные случаи передозировки наркотиками. Сохраняется и большое количество инфицированных потребителей наркотиков. В Минздраве отметили, что при снижении потребления наркотических веществ в обществе, нужно учитывать причины наркомании — опьянение и развлечения, расслабление, социализация, самолечение.

Целью разработанного ведомством плана является снижение вреда здоровью жителей, наносимого алкоголем и наркотиками, с обеспечением населения научно обоснованных, адресных, качественных мер для профилактики употребления наркотических веществ, а также введение ранней диагностики и качественных, доступных и соответствующих индивидуальным потребностям здравоохранительных и социальных услуг.

Также Минздрав планирует обеспечить, чтобы в течение трех лет потребление алкогольных напитков и наркотических веществ не увеличилось, учитывая, что в такой короткий период было бы проблематично обеспечить снижение потребления алкоголя и наркотиков в обществе. Третий результативный показатель предусматривает обеспечение адресных и последовательных амбулаторных и стационарных услуг для пациентов с расстройствами, вызванными потреблением веществ.

Ведомство также обращает внимание на то, что ряд мер по снижению вреда от потребления наркотиков были включены в проект "План действий на 2023-2027 год по ограничению распространения ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний, гепатитов B и C".

В то же время в Минздраве подчеркнули, что в плане не предусмотрены меры по сокращению предложения наркотических веществ, а также меры по сокращению доступности и рекламы алкоголя с целью привлечения дополнительного необходимого финансирования для улучшения доступности и качества медицинских услуг.

Ведомство намерено решить несколько проблем, одной из них является высокое потребление алкоголя в целом, особенно рискованное и вредное распитие спиртных напитков. Также планируется решить проблему с ростом употребления наркотических веществ, особенно каннабиса, особенно среди подростков и взрослых.

Минздрав также предусматривает решение нехватки программ по профилактике употребления вызывающих селективную или индуцированную зависимость на государственном и муниципальном уровне, недостаточного межсекторального сотрудничества в сокращении потребления вызывающих зависимость веществ. Также, по мнению Минздрава важно, решить проблему с недостаточной доступностью услуг по лечению и социальной реабилитации и поддержке пациентов с расстройствами от зависимости, а также мотивировать людей с зависимостью к получению таких услуг.

На реализацию плана в следующем году дополнительно потребуется финансирование в размере 1,5 миллиона евро, в 2024 году — 5,1 миллиона евро, а в 2025 году — 4,6 миллиона евро.