Новый порог минимального дохода: бедных станет больше, но увеличатся пенсии

Увязывание порогов минимального дохода с процентами от среднего дохода по стране и их повышение автоматически повысит минимальную пенсию и минимальный месячный доход, который учитывается при присвоении статуса нуждающегося лица и, соответственно, пособия. Об этом пишет Neatkarīgā Rīta Avīze.
Министерство благосостояния прогнозирует, что эти изменения приведут к увеличению числа бедных людей. В прошлом году количество людей в Латвии, официально признанных нуждающимися, составляло 54 916 человек, а в следующем году, согласно прогнозу, нуждающимися могут быть признаны 64 394 человека.
Увеличение этого числа означает, что больше жителей получат поддержку из-за более высокого порога дохода для присвоения статуса нуждающегося домохозяйства.
По расчетам Министерства благосостояния, в 2023 году порог дохода бедного домохозяйства будет повышен до 313 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 219 евро для второго и последующих лиц. По мере увеличения минимального порога дохода будет увеличиваться количество бедных людей, так как больше жителей будут получать поддержку.
В целях улучшения социальной поддержки предусматривается переход от численного значения порога минимального дохода в евро к процентному значению от медианы доходов домохозяйства (показатель среднестатистического дохода).
"Это означает, что нижнюю границу порога минимального дохода надо будет установить на уровне не ниже 20% от размера медианы доходов", — рассказала специалист Министерства благосостояния Айга Озолиня.
Этот показатель предполагается пересматривать каждый год, а не раз в три года, как раньше.
Кроме того, изменения коснутся и пенсий. С 1 января 2021 года базой для начисления минимальной пенсии по старости является 136 евро, для живущих с детства с инвалидностью людей — 163 евро. Размер минимальной пенсии по старости определяется путем применения коэффициента 1,1 к базе расчета минимальной пенсии по старости, а за каждый последующий год, превышающий страховой стаж в 15 лет, размер пенсии увеличивается на 2% от минимальной базы расчета пенсии по старости.
Это означает, что минимальный размер пенсии по старости за 15 лет страхования в настоящее время составляет 149,60 евро (для людей с инвалидностью с детства — 179,30 евро).
В 2023 году планируется увеличить базу для начисления минимальной пенсии по старости до 157 евро (25 процентов медианного дохода), а для инвалидов с детства — 188 евро (30 процентов медианного дохода). В результате размер минимальной пенсии по старости за 15 лет страхования вырастет со 149,60 до 172,70 евро, а для людей с инвалидностью с детства — со 179,30 до 206,80 евро.