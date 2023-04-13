Новый путепровод на Саркандаугаве предложено назвать путепроводом Даудерсалас
Foto: Rīgas dome

Путепровод, открытый для движения в рижском микрорайоне Саркандаугава над железной дорогой Саулкрастского направления, предложено назвать путепроводом Даудерсалас.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Название предложила Рижская комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды. В противном случае, считает комиссия , люди будут путать путепровод с мостом через Саркандаугаву на улице Ганибу дамбис перед улицей Тилта.

Комитет городского развития Рижской думы примет решение о новом названии путепровода на следующей неделе.

Как уже сообщалось, строительство путепровода началось в апреле 2020 года и было завершено прошлой осенью, однако сдача сооружения в эксплуатацию затянулась до весны.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Согласованное извещение: что нужно знать, чтобы быстрее получить возмещение
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Согласованное извещение: что нужно знать, чтобы быстрее получить возмещение
Будни курьера — какие они?