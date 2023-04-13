Новый путепровод на Саркандаугаве предложено назвать путепроводом Даудерсалас

Путепровод, открытый для движения в рижском микрорайоне Саркандаугава над железной дорогой Саулкрастского направления, предложено назвать путепроводом Даудерсалас.

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Название предложила Рижская комиссия по топонимам и названиям объектов городской среды. В противном случае, считает комиссия , люди будут путать путепровод с мостом через Саркандаугаву на улице Ганибу дамбис перед улицей Тилта.

Комитет городского развития Рижской думы примет решение о новом названии путепровода на следующей неделе.

Как уже сообщалось, строительство путепровода началось в апреле 2020 года и было завершено прошлой осенью, однако сдача сооружения в эксплуатацию затянулась до весны.