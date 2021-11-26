Новый штамм Covid-19: Латвия готовится ввести ограничения на поездки в страны Африки
Foto: AP/Scanpix/LETA

Министерство здравоохранения вместе с Министерством обороны, Министерством иностранных дел (МИД), Министерством сообщения и Министерством внутренних дел (МВД) готовят решение Кабинета министров о введении ограничений на путешествия в связи с выявлением нового штамма коронавируса на юге Африки. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он указал, что в течение дня будет доступная более подробная информация о данном вопросе.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич также сообщил в Twitter, что решение будет скоро принято. В то же время политик призывает тех жителей, которые планировали поездку в ЮАР, Зимбабве, Намибию, Эсватини, Лесото, Ботсвану и Мозамбик, отменить путешествия.

Ранее Павлютс заявил, что Латвия сейчас тщательно следит за информацией о новом, потенциально очень опасном штамме коронавируса, который констатирован в ЮАР.

По его словам, при необходимости могут быть ужесточены правила въезда в Латвию. На такой шаг уже пошли другие страны, в том числе Великобритания и Израиль.

Также министр отметил, что "в Латвии есть очень хорошие специалисты, чтобы выявить этот штамм".

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена рекомендовать прекратить авиарейсы в Европейский союз из стран юга Африки, где распространяется новая разновидность вызывающего Covid-19 вируса, которая может быть заразнее дельта-штамма и более устойчивой к имеющимся вакцинам.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Латвия пандемия Covid-19 Африка Даниэл Павлютс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим