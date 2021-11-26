Новый штамм Covid-19: Латвия готовится ввести ограничения на поездки в страны Африки

Министерство здравоохранения вместе с Министерством обороны, Министерством иностранных дел (МИД), Министерством сообщения и Министерством внутренних дел (МВД) готовят решение Кабинета министров о введении ограничений на путешествия в связи с выявлением нового штамма коронавируса на юге Африки. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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Он указал, что в течение дня будет доступная более подробная информация о данном вопросе.

Šobrīd @veselibasmin ar @Latvian_MFA, @Sat_Min un @IeM_gov_lv gatavo MK lēmumu ceļošanas ierobežojumu ieviešanai jaunā vīrusa paveida skartajām valstīm Āfrikas dienviddaļā. Dienas gaitā būs zināms sīkāk. https://t.co/XGg7rf2HkW — Daniels Pavluts (@pavluts) November 26, 2021

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич также сообщил в Twitter, что решение будет скоро принято. В то же время политик призывает тех жителей, которые планировали поездку в ЮАР, Зимбабве, Намибию, Эсватини, Лесото, Ботсвану и Мозамбик, отменить путешествия.

⛔️⛔️⛔️Lēmums par ceļošanas ierobežojumiem būs drīzumā. Tikmēr jau tagad ļoti lūdzu tos, kuri bija plānojuši ceļojumu/darba braucienu uz Dienvidāfriku, Zimbabvi, Namībiju, Esvatīni, Lesoto, Botsvānu, Mozambiku, tos atcelt https://t.co/Qvd7I0KduS — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 26, 2021

Ранее Павлютс заявил, что Латвия сейчас тщательно следит за информацией о новом, потенциально очень опасном штамме коронавируса, который констатирован в ЮАР.

По его словам, при необходимости могут быть ужесточены правила въезда в Латвию. На такой шаг уже пошли другие страны, в том числе Великобритания и Израиль.

Также министр отметил, что "в Латвии есть очень хорошие специалисты, чтобы выявить этот штамм".

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена рекомендовать прекратить авиарейсы в Европейский союз из стран юга Африки, где распространяется новая разновидность вызывающего Covid-19 вируса, которая может быть заразнее дельта-штамма и более устойчивой к имеющимся вакцинам.