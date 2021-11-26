Новый штамм просочился в ЕС. В Бельгии — первый случай заражения новым южно-африканским вариантом Covid-19

В пятницу Бельгия сообщила, что при тестировании некоего невакцинированного человека, возвратившегося из-за границы, был констатирован первый в Европейском союзе факт заражения новым вариантом вируса SARS-CoV-2, вызывающего Covid-19.

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Министр здравоохранения Франк Ванденбрук заявил на пресс-конференции, что инфекция была диагностирована еще 22 ноября, теперь же подтверждено, что она относится к типу вируса B.1.1.529, который был впервые зарегистрирован на юге Африки.

Марк Ван Ранст, один из ведущих вирусологов Бельгии, сообщил в Twitter, что заболевший вернулся из Египта 11 ноября.

Ванденбрук подчеркнул, что "это подозрительный вариант, но мы еще не знаем, очень ли это опасный вариант". Он добавил, что Европа приостанавливает полеты из южной части Африки "в качестве меры предосторожности".

"Итак, общая предосторожность, но без паники", — сказал министр здравоохранения Бельгии, добавив, что сейчас ситуация анализируется группой по оценке рисков Covid-19.

Ученые из Южно-Африканской Республики сообщили в четверг, что они идентифицировали новый вариант Covid-19 с большим количеством мутаций, ответственных за быстрое увеличение числа инфекций.

В Южной Африке, наиболее пострадавшей от Covid-19 стране, количество новых случаев заражения, зарегистрированных за один день, с начала месяца увеличилось в десять раз — со 106 до примерно 1200.

Реагируя на эту новость, Великобритания запретила въезд из шести южноафриканских стран — ЮАР, Ботсваны, Эсватини, Лесото, Намибии и Зимбабве уже с пятницы. Все эти страны будут добавлены в "красный список" Великобритании.

Израиль запретил въезд из этих шести стран, а также из Мозамбика.

Европейская комиссия также объявила, что предложит приостановить полеты в Европейский союз из южной части Африки.