Новый штамм уже в Латвии и возможна ли принудительная вакцинация. Главное о Covid-19 на 27 апреля

В Латвии констатировали бразильский штамм коронавируса. Темпы вакцинации снова снизились. Привилегий для вакцинированных от Covid-19 пока не будет. Начинается вакцинация заключенных и работников мест заключения, а также постояльцев приютов для бездомных. Может ли работодатель заставить вакцинироваться против Covid-19? Составлен рейтинг самых безопасных стран во время пандемии. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 27 апреля.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 596 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека. Среди умерших один пациент в возрасте от 60 до 69 лет, два — от 70 до 79 лет, один — от 90 до 99 лет. За время пандемии в Латвии скончались 2110 пациентов с коронавирусом. В понедельник сделан 19 951 тест на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3%.

Заболеваемость так называемым британским подвидом коронавируса в Латвии на данный момент почти достигла отметки в 70% от всех регистрируемых в стране случаев Covid-19.

В понедельник первую прививку от Covid-19 получили 1911 человек, а вторую — 1267 человек. В сумме были вакцинированы 3178 жителей. Эта неделя началась с более медленного темпа вакцинации. Для сравнения: на прошлой неделе в среднем за день были привиты около 6500 человек, а 21 апреля был побит рекорд темпа вакцинации — прививку получили неполные 10 000 человек.

По заявлению Минздрава, привилегии для вакцинированных от Covid-19 будут введены только, когда каждому жителю Латвии будут доступны вакцины, а также прививку получит достаточно большая часть общества. Кроме того, для введения привилегий в Латвии должна быть безопасная эпидемиологическая ситуация и эффективный способ проверить факт вакцинации.

Во вторник начинается вакцинация следующей приоритетной группы — обитателей и работников мест заключения и приютов для бездомных. Это шестая приоритетная группа вакцинируемых от Covid-19. Работников приютов начали вакцинировать чуть раньше — вместе с работниками центров социального ухода. Для обитателей приютов предусмотрена выездная вакцинация — таких учреждений в Латвии около 40. Их будут прививать однокомпонентной вакциной Janssen.

В Латвии впервые констатирован бразильский штамм коронавируса. Заболевший — дальнобойщик, он заболел в конце марта и был госпитализирован. Скорее всего, вирус он "поймал" в Италии. Других случаев заболевания этим штаммом в Латвии пока не обнаружено.

Министерство здравоохранения сообщает, что открыты календари для записи на вакцинацию в Риге в центре вакцинации на Центральном рынке на 3 и 4 мая, в Лиепае в центре вакцинации на 1 и 4 мая, в Вентспилсе в центре вакцинации на 29 апреля, в Валмиере в центре вакцинации на 1 и 2 мая, в Елгаве в центре вакцинации на 1 и 4 мая.

С 6 апреля в Латвии отменено чрезвычайное положение, поэтому ряд отраслей, деятельность которых была приостановлена на время чрезвычайного положения, могут ее возобновить. В связи с этим Министерство экономики рекомендует правительству пересмотреть предоставление поддержки 54 отраслям.

В ответ на это президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгар Ростовскис заявил, что если позволить работать всем отраслям, их больше не нужно будет субсидировать. "Все деньги, которые мы инвестируем в различные виды поддержки, это деньги, занятые у нашего будущего", — сказал руководитель ЛТПП.

Индия уже несколько дней бьет рекорд по числу заболевших коронавирусом — свыше 360 тысяч новых случаев каждые сутки. Новая волна эпидемии в стране привела к неуклонному росту смертности, отделения реанимации в больницах переполнены, а в крематориях не успевают сжигать тела умерших.

Агентство Bloomberg составило рейтинг самых безопасных стран во время пандемии коронавируса. Лидерами в нем стали Сингапур и Новая Зеландия. Причиной лидерства Сингапура стали эффективная борьба с распространением вируса в стране и высокие темпы вакцинации населения.

США планируют направить 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca для помощи другим странам. Такое решение Вашингтон принял на фоне рекордных показателей заболеваемости и смертности от Covid-19 в Индии. Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили ситуацию в стране 26 апреля. Байден также пообещал отправить в Индию кислородное оборудование, сырье для изготовления вакцин, экспресс-тесты и противовирусный препарат Ремдесивир.

История дня. Прививка или увольнение: может ли работодатель заставить вакцинироваться против Covid-19? Няням, которые ухаживают за маленькими пациентами Детской клинической университетской больницы, необходимо принять решение — сделать прививку против Covid-19 или оставить работу. Многие согласились вакцинироваться, но некоторые — без особого энтузиазма. Теперь руководитель проекта "Lielas rūpes par mazajiem" Линда Пенезе ищет замену двум няням, которые отказались сделать прививку.