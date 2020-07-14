Новый случай Covid-19 выявлен у литовца, летевшего из Испании через Ригу

Новый подтвержденный за сутки случай коронавируса в Литве ввезен из Испании, сообщил во вторник Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) Литвы.

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"Он выявлен в Вильнюсском округе. Человек с туристическими целями посещал по Барселону с 3 по 9 июля", — сообщила директор Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

По ее словам, зараженный прибыл самолетом в Ригу, а оттуда прилетел в Вильнюс.

"Первые симптомы болезни он ощутил еще за границей — поднялась температура, появились другие симптомы — насморк, кашель. Хотя он носил маску, экипаж не был информирован", — пояснила представитель НЦОЗ.

Этот человек вернулся домой на своем автомобиле и изолировался.

"Как он сообщил, контакт с ним был у человека, путешествовавшего с ним за границу, и нескольких лиц в самолете", — сказала она.

В данный момент специалисты выясняют летевших рядом с ним.

По данным на вторник, коронавирусом в Литве в целом заразились 1875 человек, продолжают болеть 213. 1571 человек выздоровел, 130 человек находятся в изоляции.