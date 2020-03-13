Новый случай заражения COVID-19 произошел внутри Латвии

Констатированный в четверг пациент COVID-19 заразился болезнью дома от родственника, вернувшегося из Италии, сообщает LETA.

Это уже второй случай заражения вирусом внутри Латвии. До сих пор все заболевшие заражались за границей.

Всего в Латвии проверены 408 человека и подтверждены 17 случаев инфекции.

С сегодняшнего дня во всей Латвии вступило в силу чрезвычайное положение. Всё обучение в школах и вузах должно происходить удаленно, мероприятия с более чем 200 участниками запрещены. Меры предосторожности будут в силе до 14 апреля.

На данный момент новый коронавирус затронул 114 стран. В мире зафиксировано более 118 000 больных и больше 4200 человек умерли, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. 11 марта в мире была объявлена пандемия.