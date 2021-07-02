Новый созыв думы остановил развитие проекта Даугавпилсского аэропорта
Foto: Ivars Soikāns/LETA

Развитие проекта Даугавпилсского аэропорта остановлено до 1 августа 2025 года, сообщает LETA. Такое решение принял новый созыв Даугавпилсской думы.

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Городские власти объяснили, что сейчас не доступно необходимое финансирование для строительства международного регионального аэропорта.

В думе сообщили, что из-за конкуренции с региональными аэропортами Эстонии и Литвы, сокращается потенциальная доля рынка Даугавпилсского аэропорта. Кроме того, аэропорту нужна квалифицированная рабочая сила, которой сейчас не хватает.

Помимо прочего, в думе констатировали ряд других препятствий связанных с планированием территории Даугавпилсского края, оценкой влияния проекта на качество воздуха и состояние окружающей среды. Поэтому дума решила остановить развитие проекта до 2025 года.

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