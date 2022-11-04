Новый спикер Сейма Смилтенс впервые будет исполнять обязанности президента

7 и 8 ноября президент Эгилс Левитс примет участие в открытии 27-й сессии Генеральной конвенции ООН об изменении климата (COP27), а его обязанности будет исполнять избранный на этой неделе спикер Сейма Эдвардс Смилтенс ("Объединенный список").

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Как сообщила руководитель Медиа-центра Государственной канцелярии Юстине Дейчмане, на COP27 Левитс призовет страны-участницы более целенаправленно планировать и реализовывать меры, что позволит своевременно выполнять обязательства, предусмотренные Парижским соглашением. — ограничить глобальное потепление ниже 2 градусов Цельсия и, что особенно в контексте геополитических событий, ускорить отказ от природного газа за счет перехода на возобновляемые ресурсы.

Во время COP27 президент также примет участие в обсуждении будущего энергетического и климатического образования, а также проведет несколько двусторонних встреч.

COP27, которая объединяет 197 сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, включая Европейский союз (ЕС) и все государства-члены ЕС, проходит в Шарм-эль-Шейхе, Египет, с 6 по 18 ноября.