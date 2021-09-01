Новый учебный год: когда каникулы, кто в маске, как сдавать тесты на Covid-19

Начинается новый учебный год, который, как и предыдущий, пройдет "под знаком пандемии". Портал Delfi разбирался в том, как будет организован учебный процесс, что значит концепция "безопасной школы" и какие в этом году будут изменения, не связанные с коронавирусом.

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Даты каникул



Для 1–8 и 10–11 классов учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Для девятиклассников он закончится 14 июня, для двенадцатиклассников — 21 июня. Как и раньше, год будет разделен на два семестра. Первый продлится с 1 сентября по 21 декабря, второй — с 5 января по 31 мая для 1–8 и 10–11 классов, с 5 января по 14 июня для 9 классов и с 5 января по 21 июня для 12 классов.

Осенние каникулы будут длиться с 18 октября по 22 октября, зимние — с 22 декабря по 4 января, весенние для 1–11 классов — с 14 марта по 18 марта, а весенние каникулы для двенадцатиклассников — с 21 марта по 25 марта.

У школы есть право самостоятельно принять решение о еще одной неделе каникул для первоклассников во втором семестре. Также директор школ имеет право продлить учебный год для 1–8 и 10–11 классов, если из-за непредвиденных обстоятельств учебный процесс было невозможно обеспечивать в течение минимум одной недели.

Что изменилась в датах



Если раньше для девятых и двенадцатых классов устанавливали две разных даты — конец учебного года и конец занятий (обычно это была середина мая) — то теперь строго определен только конец учебного года, что даст школе возможность более самостоятельно планировать учебный процесс. Оценки школьникам, в том числе освобожденным от экзаменов, будут выставляться до конца учебного года.

Учебный год тех, кто освобожден от экзамена, не будет заканчиваться, как раньше, в середине мая, что даст им возможность еще две недели использовать школьные помещения и инвентарь, брать в библиотеке книги, получать медицинские услуги, посещать консультации по карьере и пользоваться другими возможностями.

Концепция "безопасной школы"



По словам министра образования Аниты Муйжниеце, в школе должно соблюдать шесть главных принципа безопасности:



дистанция;

слюнные тесты на Covid-19;

проветривание помещений;

гигиена (прежде всего мытье рук);

маски — их должны носить все непривитые и непереболевшие дети, начиная с 4-го класса;

вакцинация — как подчеркивает министр, это самый эффективный способ обеспечить очное обучение.

Тестирование на Covid-19



Непривитые и непереболевшие дети и работники школ будут еженедельно сдавать тесты на коронавирус. Оплачивать тесты для школьников будет государство. Школа должна подготовить списки тестируемых (туда не включаются привитые и переболевшие), где должны быть в том числе персональные коды и адреса электронной почты. В школу будут доставляться пробирки для слюны. В случае, если какой-то школьник не пришел на тестирование или пробирок доставили слишком много, неиспользованные пробирки должны быть упакованы отдельно и отданы курьеру.

Каждая школа "привязана" к определенной лаборатории, и в случае каких-то недоразумений Минздрав призывает обращаться в первую очередь в лабораторию.

Что делать, если тест сдан, а результата нет?



Лаборатории, обнаружив позитивные результаты тестов, в первую очередь сообщают об этом учебным заведениям. Если в школе как среди работников, так и среди учащихся нет позитивных тестов на Covid-19, то лаборатория сообщает именно об этом факте. В этом случае учебное заведение считает, что все лица, которые согласно регистрации сдали тесты в день тестирования, не инфицированы и могут очно участвовать в учебном процессе до получения результатов следующего тестирования.

Поэтому, если школьник или его родители не получили результаты теста, в первую очередь, нужно связаться с представителем школы, ответственным за тестирование, чтобы выяснить, получала ли школа информацию из лаборатории.

Если результат еще не получен, то перед тем, как отправиться в школу, информацию можно проверить в системе E-veselība. В этой системе свои данные может увидеть совершеннолетний школьник или же законный представитель несовершеннолетнего школьника (родитель).