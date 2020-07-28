Новый учебный год в Латвии пройдет очно

С 1 августа этого года учебный процесс будет организован очно в учебных заведениях, но с соблюдением мер безопасности, в том числе нужно будет организовать поток обучаемых так, чтобы не допускать скопления. Такое решение приняло правительство, поддержав поправки к мерам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.

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Министерство образования и науки (МОН) и Государственный центр содержания образования (ГЦСО) во вторник сообщили, что учеба в новом учебном году будет проходить по трем моделям. В настоящее время установлено, что, если эпидемиологическая ситуация не изменится, с 1 сентября во всех учебных заведениях Латвии учебный процесс будет организован по модели А.

Но и в этом случае, если необходимо, учебный процесс по решению учредителя школы частичном может проходить удаленно, например, один день в неделю. Это условие относится к 7-12-м классам, а в профессиональных школах — ко всем курсам и группам.

Учебные заведения совместно с их учредителями должны разработать план действий на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, то есть быть готовым к расширению удаленной учебы или полному переходу на нее, например, в случае, если на территории самоуправления началась вспышка Covid-19.

Если случай Covid-19 будет выявлен в школе, специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) проведут расследование и определят круг контактных лиц.

Учебные заведения по возможности не должны проводить мероприятия с широким участием разных классов и групп.

Учащиеся одного класса или курса приравниваются к трудовому коллективу, то есть меры социального дистанцирования не обязательны, но группы или классы должны быть дистанцированы друг от друга.

Вузы и колледжи будут самостоятельно решать, в каком объеме им проводить учебный процесс очно или удаленно.

По программам образования для взрослых ограничение не более 50 человек в группе будет сохранено до 31 октября.