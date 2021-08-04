Новый учебный год в школах: без "дистанционки", но в масках?

Школы обязательно начнут новый учебный год очно, однако, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, школьникам, возможно, придется носить маски, заявил председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Арвил Ашераденс в передаче "ТВ3" "900 секунд".

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Решающим в этом вопросе будет мнение Центра по профилактике и контролю заболеваний и Министерства здравоохранения. "Я допускаю, что в какой-то момент в определенной эпидемиологической ситуации нам придется считаться с необходимостью надеть маски", - сказал политик.

Комментируя намерение Министерства образования и науки продолжать очное обучение в осеннем семестре независимо от кумулятивного показателя Covid-19 в конкретном муниципалитете, Ашераденс признал, что дети должны ходить в школу, и единственной причиной для перехода на удаленное обучение может быть активная вспышка заболевания в школе. В этом случае, если учителя вакцинированы, достаточно было бы на неделю прервать очное обучение, но, если учителя не привиты, "проблема будет намного шире", сказал Ашераденс.

Он напомнил, что правительство намерено предоставить местным органам власти широкие полномочия решать вместе с руководителями школ, как действовать в каждой конкретной ситуации. "Конечно, Минздрав предоставит алгоритмы, как это делать, но у органов местного самоуправления будут широкие полномочия", - резюмировал депутат.