Новый запрет, прививки для президентов, вопросы о комендантском часе. Главное о Covid-19 на 11 февраля

В Латвию с сегодняшнего дня запрещено въезжать по несущественным причинам из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании. Президент страны Эгил Левитс, премьер-министр Кришьянис Кариньш и четыре экс-президента привились от коронавируса. Комендантский час могут отменить или существенно сократить. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 11 февраля.

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Цифры. В среду, 10 февраля, в Латвии выявлено 842 новых случаев Covid-19, 21 человек умер. За сутки было сделано 12 340 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 6,8%. С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 74 701 человека. В среду в больницах находились 936 пациентов с Covid-19, из них у 840 человек заболевание средней тяжести, 93 человека находились в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 487 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек. В Эстонии за прошедшие сутки проанализировано 5754 теста на коронавирус, выявлено 677 новых случаев заболевания, три человека скончались.

Печальная статистика. Латвия сохранила пятое место по заболеваемости Covid-19 среди стран европейского союза и Европейской экономической зоны. Двухнедельный показатель заболеваемости в Латвии с 25 января по 7 февраля составил 577,1 случай Covid-19 на 100 000 жителей. Выше уровень заболеваемости только в Португалии, Чехии, Испании и Словении.

Деньги. Правительство вложит 2,11 млн евро в создание первой в Латвии лаборатории для аккредитованного тестирования средств индивидуальной защиты и медицинских масок на базе Рижского технического университета (РТУ). Средства также предназначены для аккредитации лаборатории, чтобы она могла вносить вклад в преодоление кризиса Covid-19 и восстановление экономики, а также для обеспечения тестирования специальной защитной одежды и специальной одежды в Латвии.

Эпидемиологам временно удвоят зарплаты. Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ) больше не смогут жаловаться на низкие зарплаты за огромную рабочую нагрузку во время пандемии коронавируса. Депутаты выразили недоумение, почему координатору по коммуникации бюро вакцинации платят больше четырех тысяч евро в месяц и даже технический секретарь бюро получает 2000 евро, а эпидемиологи, которые годами получали образование, лишь немногим больше 1000.

Темпы вакцинации. За прошедшие сутки первую дозу вакцины против Covid-19 получили 368 человек: 46 клиентов и 36 работников центров социального ухода, 18 человек, находящихся в группах повышенного риска, один работник учебного заведения и один работник оперативных служб. С начала вакцинации в Латвии первичную прививку против Covid-19 получили 18 599 человек. Полностью вакцинацию завершили 14 803 человека.

Новый запрет. С 11 февраля вступил в силу запрет на въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании. До 25 февраля въезд в Латвию будет разрешен только по неотложным и важным причинам, которыми считаются работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

Лица, пересекающие Латвию транзитом, должны будут сделать это в течение 12 часов после регистрации в системе covidpass.lv. Исключение, в частности, предусмотрено для членов экипажей судов и самолетов, а также для моряков, которым необходимо добраться до своего места работы на борту морского или воздушного судна или вернуться с него. Для них лимит не установлен.

Образование. Премьер-министр Кришьянис Кариньш выступил против инициативы министра образования и науки Илги Шуплински, которая предложила разрешить очную учебу младшим классам. Кариньш выступил против этого предложения, призвав министров следовать так называемому принципу светофора в пересмотре ограничений.

Услуги красоты. Министерство экономики на этой неделе обсудит подготовленные предложения с представителями индустрии красоты, а на следующей неделе представит их правительству. В Миэкономики подчеркнули, что речь идет в первую очередь о возобновлении "самых необходимых гигиенических услуг", при оказании которых "риск заболеваемости низкий".

Комендантский час могут отменить. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс накануне, 10 февраля, выступил за отмену комендантского часа. По его словам, целесообразность домашнего сдерживания необходимо пересмотреть, поскольку такое ограничение было оправдано необходимостью предотвратить массовые скопления людей в новогодние праздники, а сейчас потеряло свою актуальность. В министерстве подчеркнули, что в случае отмены комендантского часа патрули смогут больше контролировать собрания людей и другие ограничения — в транспортных средствах, домашних хозяйствах и других местах, недоступных для общественности. При этом сегодня стало известно, что в случае сохранения комендантского часа он может быть сокращен с пяти утра до двух часов ночи.

История дня. Левитс, Кариньш и экс-президенты привились от коронавируса. В четверг президенту Латвии Эгилу Левитсу и премьер-министру Кришьянису Кариньшу сделали прививки от Covid-19. В течение дня вакцину производства AstraZeneca получили также бывшие президенты Латвии Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Андрис Берзиньш и Валдис Затлерс. Небольшой круг должностных лиц, которым была предоставлена возможность пройти вакцинацию, был тщательно отобран, принимая во внимание их обязанности и роль в управлении государственными процессами.