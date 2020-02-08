Новым председателем KPV LV избран Закатистов

На общем собрании членов партии KPV LV ее председателем был избран нынешний сопредседатель партии и руководитель парламентской фракции KPV LV Атис Закатистов.

В правление KPV LV сегодня были избраны Закатистов, министр экономики Ральф Немиро, министр благосостояния Рамона Петравича, депутаты Сейма Эрик Пуценс, Янис Витенбергс, Ивета Бенхена-Бекена и Иева Крапане, а также Марис Можвилло и Лаурис Зивертс.

Большинство членов KPV LV поддержало также изменения в уставе партии, предполагающие, что число членов правления партии будет увеличено с пяти до девяти человек, а вместо трех сопредседателей партией будет руководить один председатель правления.

Кроме того, впредь вместо общего собрания членов партии будет проводиться съезд партии, на котором должны присутствовать хотя бы 50 делегатов. Ранее устав KPV LV требовал присутствия как минимум половины членов партии для обеспечения кворума, что создавало проблемы.